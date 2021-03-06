أثارت الفنانة السعودية اسيل عمران بتصريح اعتبرت فيه انها كانت الفناة السعودية الاولى كسرت القاعدة وفتحت الباب لغيري من السعوديات.

كلام اسيل عمران جاء خلال حلولها ضيفة على برنامج “B My Guest” مع الاعلامي بلال العربي الذي قال لها “كنت اول بنت سعودية ببرامج تلفزيون الواقع واول بنت سعودية في برنامج فني والان ما شاء الله في السوشيال ميديا”.

وقالت اسيل عمران “الشخص الذي يقرر يأخذ اول خطوة في شيء جديد او مختلف عن المعتاد في المجتمع هو اللي بياكل اللسعة الاولى وبعدين هو الذي يفتج الباب للباقي انهم يجوا”.

وقد استغرب بعض المغردين كلامها مؤكدين انه كان هناك عدد من الفنانات السعوديات قبلها حيث كتب احدهم “ترا في سعوديات جداويات قبلك كانوا يطلعوا ويمثلوا مع بابا فرحان نسيت اسماهم زمان اهدي طيرْك بس”.

فيه مريم الغامدي كبر جدتها — Arwa (@Arwas08) March 6, 2021

كما تحدثت أسيل عمران في نفس اللقاء عن بعض الاشخاص الحاقدين وتأثير العين في حياتها كما وصفت نفسها بإنها “شخصية تميل إلى الانطوائية نوعاً ما، وتفضل أن تكون قريبةً من عائلتها وأصدقائها المحدودين”.

وقالت اسيل عمران “في اشخاص من غير من نحس كانوا يستنزفوا طاقتنا كانوا حسد وعينهم على كل شيء تعملوا اش سوت اش عملت عن جد جاكي هذا الشغل عن جد راح منك هذا الشغل” وتابعت “هذه العين كانت تعبنا من غير ما نحس”.