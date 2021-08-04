احتلفت الفنانة السعودية اسيل عمران بإطلاق اول كوليكشن مجوهرات باسمها وذلك بالتعاون مع سمرا دبي للمجوهرات.

ونشرت لجين عمران مقاطع فيديو من كواليس الاحتفال حيث هنأت شقيقتها وابدت اعجابها بالكوليكشن قائلة “انا معجبة بالكوليشكن كلاس وحلوين”.

بدورها نشرت اسيل عمران صورة لها مع الشيف سلام وعلقت عليها كاتبة: “شيف سلام شكراً لأنك خليتي ليلة أمس ذكرى جميلة ولأنك دايماً فاتحتلي قلبك وبيتك ”.

من ناحية اخرى، كشفت ​أسيل عمران​ عن طريقتها في المحافظة على سلامها الداخلي واستعادة هدوئها، في ظل صخب الحياة اليومية والتكنولوجيا وعالم السوشيال ميديا.

ونشرت عمران​ عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي صورة بدت فيها وهي تقف على سطح أحد الأبنية في حيّ شعبي، وعلقت عليها: “في زحمة الدنيا والسيارات الفارهة والناس المتشابهة ومثالية المظاهر أبعد من وقت للثاني لمكان الناس فيه ما تعرف كل شخص في السوشيال ميديا، ولا يهمهم رقم متابعينك ولا جمال ملابسك، ووقتها راح تلاقي سلام وهدوء بداخلك اشتقتله”.