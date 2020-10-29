كشفت الفنانة السعودية اسيل عمران عن استعدادها لخوض تجربة تمثيلية جديدة من خلال مسلسل مصري باللهجة الخليجية ينتمي لنوعية الرعب والإثارة.

وقالت اسيل عمران، في لقاء تلفزيوني على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة، إن المسلسل من المقرر أن يبدأ تصويره في لبنان خلال الفترة المقبلة، ويتكون العمل من 10 حلقات،

ويتولى كتابة المسلسل وإخراجه فريق مصري، وستمثل فيه باللهجة الخليجية. وعن اختيارها تلك التجربة أوضحت أسيل عمران لـ”إي تي بالعربي” أن أعجابها بالمسلسل جاء منذ قراءتها للسيناريو والشخصية التي ستقدمها، مردفة أنها كانت تقرأ في المساء، وتسبب لها قراءة السيناريو في بعض الخوف، لدرجة أنها زادت من درجة الإضاءة،

وأضافت اسيل عمران أن قصة المسلسل تتحدث عن تطبيق موبايل للتسلية انتشر على نطاق واسع، لكنه في المسلسل ينقلب من مزحة إلى جد وتبدأ الأحداث، لافتة إلى أنها متحمسة للغاية نظرا لندرة أعمال الرعب التليفزيونية الخليجية.

وبشأن حضورها مهرجان الجونة قالت إنها لم تتخوف من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها قبل شهرين كان لديها وسواس بسبب هذا الفيروس، معقبة: “كنت بعقم نفسي وبرش على كل حاجة معقم لدرجة إني كنت برش على غيري، بس خلاص زهقنا ولازم نكمل الحياة مع اتخاذ الإجراءات وكل دول اتخدت شروط السلامة”.