اشتعلت بين اليسا وتركي ال الشيخ على تويتر.. والسبب؟

يبدو ان الفنانة اللبنانية اليسا اغضبت المستشار تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية. بعد تغريدة رفضت فيها ان يطالب احد بمشاركتها في احتفالات اليوم الوطني السعودي مؤكدة انها ستتواجد حيت تستحق.

وفي التفاصيل، فقد غردت احدى معجبات اليسا للمستشار تركي ال الشيخ قائلة: “اهلا بشيرين ” اميره الاحساس” تكفى معاليك كملها ” بملكة الاحساس ” اليسا والله ببيكون اجمل احساس بالكون وبتولع الرياض مشااااااااااااااااعر”.

وقد ردت اليسا على هذه التغريدة بالقول: “عندما تريدون رؤيتي في حفل ما فان ذلك سيحصل في الوقت المناسب. لا يجب ان تطلبوا ذلك من احد لانني سأتواجد حيث استحق ذلك”.

عشان كذا لم تستحقي ان تدعي ! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 25, 2019

غير انه يبدو ان تغريدة اليسا اغضبت ال الشيخ الذي رد قائلا: “عشان كذا لم تستحقي ان تدعي !”.

بدورها ردت اليسا على تغريدة ال الشيخ وقالت “بشكرك معالي المستشار. مش مشكلتي إذا انفهم كلامي بطريقة مغايرة. على العموم، ما في شي بيغيّر من محبتي للشعب السعودي”.

بشكرك معالي المستشار. مش مشكلتي إذا انفهم كلامي بطريقة مغايرة. على العموم، ما في شي بيغيّر من محبتي للشعب السعودي https://t.co/kEcLJELnIE — Elissa (@elissakh) September 25, 2019

ولم يقتصر غضب ال الشيخ على اليسا بل وشمل احد المغردين الذين قال له : “أعطيتها قدر بردك عليها” ليرد عليه قائلا “والله انا حر … تعال اكتب عني”.

والله انا حر … تعال اكتب عني — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 25, 2019