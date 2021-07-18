أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها الفنانة المصرية “سمية الخشاب” التى نشرت عبر حسابها بـ “إنستجرام” صورة من طفولتها، وعلقت عليها, قائلة:” دي صورتي وانا بيبي ،على فكرة أول مره أنزل الصورة دي عشان إنتوا طلبتوا تشوفوني وأنا صغيرة حبايبي ..ياترى شبهي”. ونالت الصورة إعجاب جمهورها حيث أشادوا بجمالها ونعومتها.

صورة نادرة من طفولة الفنانة «سمية الخشاب»

معلومات عن نشأتها وبدايتها الفنّية

ولدت سمية الخشاب في مدينة الإسكندرية. تخرجت في كلية التجارة جامعة الإسكندرية في عام 1997، وبدأت مشوارها الفني في عام 1993. حيث كانت تستعد لتقديم أغنيات، ولكن فجأة وقع اختيار المخرجين عليها للتمثيل في أكثر من فيلم، وقبل دخولها إلى مجال الغناء كانت سمية تعمل في مجال السياحة والبنوك، كما أنها قامت بدراسة الموسيقى بمعهد الكونسرفتوار بالإسكندرية.

بداية سمية الخشاب الحقيقية كانت بتمثيل دورًا صغيرًا بمسلسل (الحساب) مع صلاح السعدني، لكن يعتبر مسلسل (الضوء الشارد) هو بداية انطلاقتها لعالم الشهرة والنجومية.

زيجات سُمية الخشاب

تزوجت 5 مرات: أول زواج كان عمرها 23 سنة قبل دخولها مجال الفن كأي فتاة تخرجت وارتبطت لتعيش حياة هادئة ولكن تم الانفصال لرفضه دخولها مجال الفن.

الزواج الثاني لسمية تم سرا، وعند انفصالها كشفت الفنانة تفاصيله عام 2014م، وكان برجل أعمال عربي معروف، ولا يحب الظهور تحت الأضواء، وأصر على إبعادها عن الفن واعتزالها بشكل نهائي وان تتفرغ للحياة الأسرية لكنها رفضت وقررت الطلاق والرجوع للفن.

تزوجت سمية للمرة الثالثة وانفصلت للمرة الثالثة بعد زواج قصير وكانت صدمة للفنانة بهذا الزواج كبيرة، ولا تحب ذكر هذا الشخص نهائيا، والمرة الرابعة من كابتن طيار تعرفت علية في مدينة الإسكندرية وتزوجت بعد قصة حب طويلة ولكن تم الانفصال.

تقربت من المطرب أحمد سعد في مسلسل الحلال، وبعد انتشار الشائعات التى تكشف إنها تعيش قصة حب معه، التزمت الصمت خصوصا بعد نفي الأمر منه، وصرحت وقتها أن علاقتها بأحمد علاقة روحانية، ولكنه اعترف بوجود علاقة عاطفية معه، وتزوجوا وأحتفلوا بعقد قرانهما في 20 أكتوبر 2017م، وهو عيد ميلادها بحفل صغير بمنزلها بحضور المقرين لها.

لقب أثار الجدل

هذا وقد تحدثت سمية الخشاب عن اتهام الكثيرين لها، بوصف ذاتها بعبارة «ملبن مصر»، موضحة أنها لم تضيفها في أغنية «أوعدك»، التي غنتها بمشاركة المغني الشعبي ” عمر كمال “، منذ أشهر، موضحة أن مؤلف الأغنية من أضاف تلك العبارة.

وعن شائعات زواجها من «كمال» قالت: «كل عمل ناجح ليّا بيطلع عليه إشاعات، بيخلوني اتخانقت مع زمايلي أو يجوزوني الفنان اللي بتشغل معاه» .. وحول رغبتها في الزواج حاليًا، بعد انفصالها من الفنان أحمد سعد منذ أكثر من عام: «مش مرتبطة ومش عايزة ارتبطت أنا في المرحلة الملكية وهي أني بحب نفسي وبهتم بنفسي».

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