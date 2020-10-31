فاجأت الفنانة السورية أصالة نصري، الجمهور ووسائل الإعلام بحضورها حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت اصالة على السجادة الحمراء بإطلالة متألقة لفتت بها الأنظار. وجاء ظهور أصالة على السجادة الحمراء وهي ترتدي فستانًا طويلًا ذو أكمام مكشوفة باللون الأسود، واتسم التصميم بالقماش المطرز، وكان الفستان شفافًا عند منطقة الصدر، ومزودًا بحزام عند منطقة الخصر، ونسقت معه شنطة باللون الأخضر. بينما تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية الراقية وكانت الإكسسوارات الأنيقة مكونة من كوليه وحلق وأسورة وخاتم،







ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أصالة تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات الماكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها. وحرصت أصالة على الوقوف أمام الكاميرات لالتقاط الصور التذكارية لاسيما وأن حضورها يعد الأول في دورات مهرجان الجونة.