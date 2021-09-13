أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري ارتباطها رسميا بالشاعر العراقي فائق حسن وذلك عبر تدوينة طويلة عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي روت خلالها كيف تحولت علاقتهما من الصداقة الحب ثم الزواج.

ونشرت اصالة صورة لها مع فائق حسن، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت كاتبة: “منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق ..معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو ..”

وتابعت “نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمه والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر ..”.

واضافت “أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي .. وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي .. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد ..”

ثم اعلنت اصالة عن حبها لزوجها الجديد قائلة: “ولأوّل مرّه أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي .. وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامه مايكون فيها لحظة وجع ..

عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها ..”.

يذكر ان الصحفي ربيع هنيدي قد أكد في وقت سابق على ارتباط اصالة حيث حرص تهنئة صديقته المقربة بزواجها وعلق على الصورة “كل شيء يقل إذا قسم على اثنين، إلا الحب فهو يزيد… وهذا ما أتمناه للغاليين أصالة نصري وفائق حسن…ألف مبروك، وإن شاء الله أيامكم دوما حب وسعادة ونجاح”.

يشار إلى أن أصالة نصري كانت متزوجة في البداية من رجل الأعمال، أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هم خالد وشام، ووقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج، طارق العريان، وأنجبا توأم هما آدم وعلي، وانفصلا في يناير/ كانون الثاني 2020 بعد زواج دام 14 عاما.