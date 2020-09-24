نشرت الفنانة السورية أصالة نصري مجموعة صور ترويجية لألبومها الجديد “لا تستسلم” حيث تميزت بإطلالات مختلفة اعتمدتها في الجلسة التصويرية الخاصة بالألبوم الخليجي.

وقد ظهرت اصالة في احد هذه الصور هي تجلس ضاحكة على تاج ملكي ما فسره بعض المتابعين بأنها تقصد السخرية من النفانة الاماراتية فمن المعروف أن أحلام تطلق على نفسها لقب الـ “ملكة” وتعتمد التاج الملكي شعارا لها حيث بوجه ذهبي يعلوه تاج.

وكانت الفنانة أصالة قد سخرت في عدة منابر إعلامية وصحفية من لقب الملكة، وجلوسها في هذه الصورة الحديثة من ألبوم “لا تستسلم” يعتبر بمثابة رد على اللقب وفق متابعين.