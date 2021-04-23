فاجأت الفنانة السورية أصالة نصري متابعيها بتوجيهها نداء عاجل على العلن لابنها الكبير خالد الذهبي، مطالبة إياه بالرد على مكالماتها الهاتفية، وذلك من خلال عدة فيديوهات نشرتها عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”.

ووجهت أصالة كلامها لابنها الأكبر خالد الذهبي، الملقب بـ “لودي”، وطالبته أمام جمهورها بالرد على مكالمتها الهاتفية، مشيرة إلى أن خالد مستاء من عدم اهتمامها به والحديث عنه، الأمر الذي دفعها لتوجيه ندائها علناً لتتمكن من الوصول إليه.

وبدت أصالة في الفيديوهات بحالة غريبة وظهرت بطريقة لم يعتد عليها جمهورها، حيث أرسلت النجمة السّورية قبلاتها لنجلها خالد، في محاولة لإرضائه بطريقة غريبة: “لودي دائماً زعلان مني إني بدلع الكل، وما بدلعه، مع انه هو قطعة من روحي.. هو حياتي.. هو قلبي.. لودي باشا.. وهي شعري منكوش وعملتلك فيديو.. وينك بقا يا إستاذ… وينك ماي باشا”.

غير ان اصالة قامت لاحقا بحذف الفيديو ونشرت صورة لاولادها الاربعة وعلقت عليها كاتبة: “الله يحفظ كلّ ولادكم وتشوفوا أحلامكم فيهم ويكونوا إلكم سند وأهل وأحلى أصحاب وكبار بعيون النّاس ومع ولادكم ولادي”.



وتابعت “إبني لودي الّلي بيبهرني بحكمته وطموحه وقلبه الّلي متل الفلّ ومحبته الّلي بتملى علينا الدّنيي وحنّيته علينا كلّ واحد فيكم بيملك لحاله قلبي وروحي وكلكم كلّ السّعاده وكلّ الأمان أنتوا النّور اللي بحياتي وفيكم بشوف كلّ الحلا ولو قصّرت بالتّعبير مع حدا منكم مرّات بوعدكم بالمرّات الجايه ماأنسى قول قدّيش أنا معلّقه بكلّ واحد فيكم وكأنّه لوحده هوّه دنيي بأكملها بحبّك لودي بحبّك شامي بحبّك عليني بحبّك أدّومي وبحبّ الدّنيي لأنكم فيها ولادي”.

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