وجهت الفنانة السورية اصالة نصيحة الى الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعد اعلان الاخيرة عن نيتها الهجرة من لبنان بعد الاصابة التي تعرضت في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من شهر اغسطس /اب الجاري.

فقد قالت اصالة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ET بالعربي، ردا على سؤال “القرار دائما لازم الواحد ياخده لما يهدأ.. تهدا شوي وبعدين حتشوف نطلع طلعة عند الصخرة انا وياها” واضافت “ما في احلى من لبنان وما شفت احلى من بيروت”.

بدورها علقت نادين على كلام اصالة عبر حسابها على تويتر قائلة: “وان شاء الله بتحسن وبصير فيني اطلع عل بحر عل الشمس وأحلى عزيمة و احلى قعدة على شط البحر وبخبرك كل شي صار معي”.