علقت الفنانة السورية اصالة على الاحداث المتسارعة التي تشهدها الساحة الفلسطينية في الساعات الاخيرة عبر تغريدة كتبتها عل حسابها على تويتر.

فقد كتبت اصالة تعليقا على خبر ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع #غزة إلى 21 قتيلا فلسطينيا قائلة “كلّ واحد منّ هؤلاء الّذين أصبحوا عدداً في صفحة الموت الغادر هو وهي أصبحوا أمانة فوق الأمانات مهما ثقلت في أعناقنا حقّاً لنّ نستهين به ، وكلّنا جنود كلّ منّ موقعه نصوّر نرسم نغنّي نكتب نصرخ ننتفض نُعلّم كمّ تألّمت فلسطين ، نوثّق لحظة يجب أنّ لاتُنسى”.

كلّ واحد منّ هؤلاء الّذين أصبحوا عدداً في صفحة الموت الغادر هو وهي أصبحوا أمانة فوق الأمانات مهما ثقلت في أعناقنا حقّاً لنّ نستهين به ، وكلّنا جنود كلّ منّ موقعه نصوّر نرسم نغنّي نكتب نصرخ ننتفض نُعلّم كمّ تألّمت فلسطين ، نوثّق لحظة يجب أنّ لاتُنسى #فلسطين_تنتفض https://t.co/xdXpPRvrZC — Assala (@AssalaOfficial) May 10, 2021

وكتبت في تغريدة اخرى: “ياربّ نتوسّل عفوك ونرجو رحمتك باربّ العالمين لاتُخرجنا منّ هذا الشّهر إلّا وفلسطين هي مع العيد عيد آمين ياربّ العالمين”.

وكانت قد أفادت مصادر طبية بمقتل 21 فلسطينيا من بينهم أطفال وإصابة أكثر من 60، من جراء غارات إسرائيلية استهدفت مواقع في شمالي قطاع غزة.

وتأتي الغارات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن 7 صواريخ استهدفت القدس، اعترضت القبة الحديدية أحدها فيما سقط الباقي في مناطق مفتوحة.

وتحدثت وسائل إعلام عن إطلاق أكثر من 100 صاروخ نحو الاراضي المحتلة، فيما صدقت الحكومة على عملية عسكرية واسعة في غزة بينما ألغى الكنيست جلسته ونقل أعضاءه إلى منطقة محمية.