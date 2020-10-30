احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها بحضور الفنانة السورية أصالة، والفنان المصري محمد حماقى ومدير أعماله حمدي بدر وزوجته.

وقد تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من الحفل حيث ظهرت اليسا بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار.

فقد ارتدت اليسا جمبسوت قصير فوق الركبة؛ ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفصل احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.





وكانت اليسا قد وجهت قبل أيام إليسا رسالة شكر لكل من هنأها بعيد ميلادها عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة: “أشعر بسعادة كبيرة بكل الرسائل الجميلة التى أتلقاها فى عيد ميلادى شكرًا لكل كل فرد منكم، أيها الأصدقاء، الفنانون، المعجبون وكل من يهتم أتمنى أن نكون قادرين على الاحتفال فى ظروف أفضل”.