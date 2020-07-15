شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو لوصلة رقص جديدة من صالونها وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو بعباءة ذهبية وهي ترقص في صالون منزلها على انغام اغنية “اعتبره قلب وراح” للفنان أسامة عبدالغني.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو كاتبة: “‏الأغنية دي بحبها اوي اتفرج عليها من صالون فيفي عبده بحبك اوي ”.

واللافت ان فيفي عبده تلقت الكثير من التعليقات المعاتبة على هذا الفيديو بسبب عدم مرور سوى ايام على وفاة الفنانة رجاء الجداوي حيث كتب احدهم: “وصاحبتك اللي ماتت رجاء ؟!!!!!!!!! كيف يكون الوفاء بينكم إذن ؟” بينما كتب اخر “لسا الرجاء ميته ورحت تبك عليها الموت لم تؤتر فيك سبحان الله”.

يذكر ان فيفي عبده كانت قد صرحت في جنازة الراحلة رجاء الجداوي قائلة: “كنت أتابع حالة رجاء الجداوي، وعلمت أنها تتحسن وسوف تخرج من المستشفى، لكني صُدمت بخبر وفاتها” وأضافت: “أشعر بالحزن ولكن الموت قضاء الله وقدره، فقد استرد الله سبحانه وتعالى أمانته، فلا يجب أن نبحث عن سبب الوفاة، الموت قدر وهو الحقيقة الوحيدة الموجودة في حياتنا، رحمها الله”.