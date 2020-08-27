أثار الاعلامي اللبناني جاد غصن حالة كبيرة من الجدل بعد اعلانه الاستقالة من قناة الجديد اللبنانية والانتقال للعمل في قناة بلومبيرغ في الامارات.

فقد كتب جاد غصن عبر حسابه على تويتر قائلا: “تقدمت بالامس باستقالتي من قناة الجديد التي عملت فيها لنحو ثماني سنوات، كانت فيها بيتي الثاني حيث عائلتي الثانية. الشكر لكل الاصدقاء من الزملاء الى الاداريين في القناة على الفرصة والتجربة لهذه السنوات.”.

الشكر لقناة الجديد وللأصدقاء والزملاء فيها. pic.twitter.com/FAwUovF9PJ — Jad Ghosn (@Jad_Ghosn) August 26, 2020

وتابع جاد غصن: “انتقل الان الى تجربة جديدة مع قناة الشرق بلومبيرغ في دبي. مغادرة البلد ليست بالامر السهل علي، فأنا لم أرغب في ذلك ولكن في لبنان لا قرارات سهلة والفلة الان على قاعدة لا قدراني فل ولا قدراني ابقى”.

غير أنه وبمجرد اعلان جاد عن انتقاله للعمل في دبي حتى تعرض لهجوم كبير من الناشطين مستذكرين تاريخ مواقفه تجاه المملكة السعودية والامارات، فبدأوا بنشر تغريدات سابقة له مطالبين ان يتوجه الى ايران و”حزب الله” الذي تباهى لسنوات بما يرتكبانه.

ويبدو ان هذه الحملة اطاحت بفرص جاد غصن للعمل في “بلومبيرغ الشرق” حيث نقلت مصادر إن غصن لن يكون له مكاناً ضمن فريق عملها، وشرح المصدر “تقدم جاد بسيرته الذاتية كأي شخص يريد الحصول على وظيفة، تم دراسة ملفه، تلقى عرضاً للعمل، وبعد دراسة خلفيته لم يقدم له اي عقد للعمل”، واضاف المصدر “الامر لا يقتصر على قناة بلومبرغ الشرق، بل ان غصن لن يحصل على اي فرصة عمل في اي مؤسسة في المملكة السعودية والامارات”.

وكان قد شارك الأمير سطام بن خالد آل سعود قد كتب في تغريدة له “تغريدات مسيئة للسعودية وللشعب السعودي تحدث بها #جاد_غصن في وقت سابق ومع كل هذا الأمر يتم طلبه للعمل في قناة الشرق بلومبيرغ ، أظن أنه كان من الأجدر على القناة إتاحة الفرصة لأبناء الوطن فهم خير لنا من جلب أمثال هؤلاء الذين يغيرون قناعاتهم بالمال فقط لا غير”.

تغريدات مسيئة للسعودية وللشعب السعودي تحدث بها #جاد_غصن في وقت سابق ومع كل هذا الأمر يتم طلبه للعمل في قناة الشرق بلومبيرغ ، أظن أنه كان من الأجدر على القناة إتاحة الفرصة لأبناء الوطن فهم خير لنا من جلب أمثال هؤلاء الذين يغيرون قناعاتهم بالمال فقط لا غير . pic.twitter.com/ehad367ybI — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) August 26, 2020

فيما كتب الاعلامي للبناني جيري ماهر المقرب من السعودية والامارات: “#جاد_غصن لم و لن يعمل في بلومبرغ الشرق. هذه القصة بإختصار”.

#جاد_غصن لم و لن يعمل في بلومبرغ الشرق.



هذه القصة بإختصار. — Jerry Maher (@jerrymahers) August 26, 2020

بينما عبرت الاعلامية اللبنانية ديما صادق عن تضامنها مع زميلها اذ غردت كاتبة: “كل التضامن مع جاد غصن. مُذهل ما يحصل معه.. مذهل!”.