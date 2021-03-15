يتمتع الفنانان أحمد ومحمد الأحمد بشهرة كبيرة في العالم العربي بفضل مشاركتهما في العديد من الأعمال التي تحقق نجاحاً كبيراً. إلا أن كثراً لا يعرفون أن لدى الممثلين شقيقاً ثالثاً هو علاء.

وهذا ما ظهر من خلال صورة نشرها محمد على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وتعليقاً عليها كتب: “نحن الأخوة في صورة واحدة ، علاء الاحمد، أحمد الأحمد، محمد الأحمد. الله يخلي أحبابكم جميعاً”. وتفاعل معه الكثير من المتابعين الذين ركزوا في تعليقاتهم على شكل علاء وقارنوه بشكل شقيقيه. ورأى معظمهم أن الشبه بينه وبين أحمد كبير.

ويشار إلى أن أحمد يشارك في مسلسل “للموت…” الذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل (2021) إلى جانب كل من صباح الجزائري ورندة كعدي وماغي بوغصن ودانييلا رحمة وباسم مغنية وخالد القيش، علماً أنه من تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.

كما يشارك في مسلسل “خريف العشاق” إلى جانب ضيفه الفنان القدير أيمن زيدان وشقيقه أحمد وصفاء سلطان وهو من تأليف ديانا جبور وإخراج جود سعيد.