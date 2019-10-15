الإعلامية سارة دندراوي تهاجم الكويتيين مرة أخرى.. والسبب؟

هاجمت الإعلامية سارة دندراوي الكويتيين مرة أخرى خلال برنامج تفاعل com الذي تقدمه عبر قناة العربية وذلك اثناء حديثها عن موسم الرياض والحفل الكبير لفرقة BTS واصفتاً اياه بالحفل الذي كسر الدنيا، وبينت ان عدد الحاضرين في الحفل 40 الف حاضر وشهد تغطية عربية وعالمية.



حفل فرقة BTS والذي يعد اكبر حفل في مدينة الرياض نجح تنظيما واداءً، وأضافت :”إلى هنا والحياة سعيدة وطبيعية؛ لكن يبدو ان هذا النجاح وسعادة الحضور ما عجب بعض الاخونجية في الكويت او في رواية اخرى اصحابهم في الكويت ما اعجبهم مع انو شأن سعودي بحت وبدأو بحملات تجييش وتحريض مع انو الحفلات والمناسبات امر طبيعي في بلادهم وبتنافسوا في اقامتها حلال؛ عليهم حرام على غيرهم.

واستكملت سارة دندراوي الحديث قائلة :” والافت ان وكمان خلال الكم يوم اللي فاتو تفاعل موضوع هتاف الجمهور الاردنية المسيئة خلال مبارة الاردن مع الكويت باسم صدام حسين وتحولت لازمة سياسية واعلامية، واعتذر الاردن رسميا” مضيفة عن العلاقة بين المجموعة التي تحدثت عنها وعن المجموعة التي احتجت على الترفيه بالسعودية والتي وصفت بعضهم بالممولين من جهات معروفة قائلة :” هذه الجماعة نفسها تجاهلت اللي حصل في المبارة مع الاردن او تحدثت عنه على استحياء او بهدوء خجول”.