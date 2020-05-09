فاجأت الإعلامية الرياضية المصرية “شيماء صابر” والمذيعة بقناة النادي الأهلي المصري ،جمهورها ومتابعيها عبر منشور قامت بمشاركته علي حسابها الرسمى بموقع “إنستجرام” بعقد قرانها وزفافها على لاعب نادي “إنبي” المصري “رامي صبري”.

وسط أحتفال عائلي اقتصر على أهل العروسين فقط، احترامًا للإجراءات الوقائية المُتبعه في جميع بلدان العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضافت صابر تعليقاً علي هذا المنشور، قائلة: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،it was always you”.

حيث تلقت صابر العديد من التهاني والمباركات من جمهورها ومتابعيها، فور إعلان زواجها.وتم تداول مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بحفل الزفاف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، حيث أصبح اسم الإعلامية شيماء صابر واللاعب المصري رامى صبري حديث الجمهور وتصدرا بهذا الخبر محركات البحث .

يُذكر أن الإعلامية المصرية شيماء صابر هي مذيعة وإعلامية مصرية، تعمل حاليًا في قناة النادي الأهلي المصري ،وقد عملت سابقًا في العديد من المحطات التلفزيونية، مثل قناة النهار، إذ كانت في بدايتها تقدم برامج حوارية ومنوعا؛.وبدأت شيماء صابر حياتها العملية بتقديم عدة برامج على قنوات “دريم”، ثم انتقلت للعمل في عدة قنوات بالتلفزيون المصري، قبل أن تنتقل إلى شبكة قنوات “روتانا مصرية”، ومنها غادرت إلى قناة “ميلودى سبورتس” لتصبح بعد ذلك أشهر إعلامية رياضية في مصر.