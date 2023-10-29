احتفل الإعلامي طارق علام والإعلامية دينا رامز بزواج ابنتهما الصغرى عهد، أول أمس الخميس 26 أكتوبر.

وحضر حفل الزفاف عدد من الفنانين منهم محمد منير والفنانة نرمين الفقي وأحياه الفنان مصطفى قمر.

حفل زفاف ابنة طارق علام ودينا رامز

وانتشرت فيديوهات من الحفل وظهرت دينا رامز والدة العروس وهي تمسح دموعها متأثرة بعدما رأت ابنتها بفستان الزفاف.

وكان طارق علام احتفل بخطبة ابنته 3 يناير الماضي، وحضر الخطبة وقتها الفنان محمد رمضان الذي نشر فيديو له من الحفل وكتب: “حبيبي وصاحبي وجاري أبو قلب من دهب الإعلامي طارق علام وحرمه الإعلامية دينا رامز مبروك لبنتكم الجميلة ربنا يسعدها ومايحرمهاش من رضاكم عليها أبدا.

وظهر في الفيديو الإعلامي طارق علام وهو يوجه الشكر لمحمد رمضان لأنه أجل سفره إلى الأقصر لحضور حفل الخطوبة.

طارق علّام ودينا رامز :

وطارق علام اشتهر خلال فترة التسعينيات ببرنامج “كلام من دهب” الذي عاد لتقديمه مجددا السنوات الأخيرة، صوّر علام برنامجه بمواسمه المتعددة وسنواته الكثيرة في الشارع المصرى وسط البسطاء ويستضيف الحالات الإنسانية، كما يطرح الأسئلة والمسابقات التي تتنوع بين أسئلة رياضية وفنية وثقافية ودينية.

كما كان له تجارب في التمثيل منها فيلم “الكافير” إنتاج عام 1999 تأليف إبراهيم مسعود وإخراج علي عبد الخالق، بطولة عزت العلايلي وعبير صبري وروجينا وحسين الإمام وأميرة فتحي ومحمد عبد الجواد وسيف عبد الرحمن، وقدم فيه دور طيار يتعاون مع المخابرات المصرية لدرساة ونعرفة أسرار طائرة الكافير.

أما دينا رامز تقدم برنامج “ست الستات” من السبت إلى الأربعاء عبر قناة “صدى البلد” في تمام الرابعة عصرا.

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