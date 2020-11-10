خرجت الإعلامية الكويتية ريم النجم عن صمتها لكي ترد على الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها بسبب مغازلتها للفنان راغب علامة التي وصفوها متابعون بـ”الجريئة”.

وظهرت ريم النجم في فيديو جديد وهي تقول :”كل إناء ينضح بما فيه.. طبعا الإناء اللي بمخكم وسخ نضفوا شوي.. عبوا بمعلومات وإذا ناقصكم معلومات أنا حاضرة أعبي مخكم الوسخ بمعلومات نظيفة وثقافة عن جسمكم”.

وأضافت: “الإنسان لما يخجل درجة حرارة جسمه ترتفع لعدة أسباب منها أن الجسم لما يتعرض للخجل تزيد ضربات القلب وتدفق الدم للأوعية ويزيد التعرق.. شيء أتوقع أنه تافه وسخيف”.

وأوضحت: “بما أني شايفة راغب علامة صدفة راح أخجل وأستأنس وأطير من الوناسة وراح ترتفع حرارة جسمي وراسي ايش تبون؟”.

وكانت ريم النجم قد تعرضت لانتقادات عبر السوشال ميديا بعد نشرها مقطع فيديو وهي تتغزل بالفنان راغب علامة خلال تواجدهما معا في إحدى المناسبات، حيث عبرت عن فرحتها وحبها الشديد له بطريقتها الخاصة.

المذيعة الكويتية #ريم_النجم :تدري لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي؟ #راغب_علامة ياحياة قلبي حتى انا

يعني شفتك اتكورنت …فز قلبي ونط

طب يلا خدو بعضكو و روحو اعملو pcr سلامتكم من حرارة الجسم pic.twitter.com/dgEQHGafnB — HOT-NEWS (@news_ger_chekel) November 9, 2020

ونشرت ريم النجم مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات قالت فيه: “مع النجم الجميل راغب علامة.. وحقيقي أحلى مفاجأة”، ليرد عليها راغب علامة “وأنا كمان يا هلا وسهلا بيكي وفرصة سعيدة تصدق أني لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي .. فرصة جميلة جدا إني قابلتك “.