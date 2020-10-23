علقّت الفاشينيستا الإيرانية شيرين بهمن، على قرار السلطات الكويتية إبعادها عن البلاد، موضحة أنها خُدعت عند الاستدعاء للتحقيق معها، وأن الأمر كان مخططًا له مسبقًا بشأن إبعادها.

وأوضحت شيرين بهمن، في مقطع فيديو تضمن رسالة صوتية كانت قد تواصلت بها مع الناشطة والمحامية الكويتية دلال المسلم، أنها خرجت من جهات التحقيق من دون أغراضها وملابسها منطلقين بها نحو المطار وبرفقتها 4 أشخاص خلفها.

وأردفت في الفيديو الذي بثّته دلال المسلم عبر حسابها في تطبيق “سناب شات” أنها لم تقدم على فعل شيء مخل بالآداب العامة، مبينة: “مسخروني قدام الناس ولو دابحة حد ما عملوا معايا كده وكل اللي عملته إني كنت بهز رجلي بالشارع.. روحت التحقيق لقيت ناس ناطريني”.

وتابعت شيرين بهمن: “دخلوني مكان ما بعرفه الله لا يوريك ما لهم حق.. ما تعرفين شو القهر اللي فيني.. كل شيء بيوم وليلة ومن قبل ما أروح وكانوا مخططين لكل حاجة ومخلصين عليّ”.