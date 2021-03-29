أعلن الفنان ” ياسر فرج ” عن تعرضه للاعتداء بالضرب من جانب مجموعة من المراهقين وتحطيمهم لسيارته بعد أن صدمته سيارة يقودها أحدهم في محيط منطقة المعادي علي الطريق الدائري .

وتعود تفاصيل الواقعة وفقا لما ورد في تقارير صحفية إلى أن الفنان ياسر فرج كان يسير بسيارته على الطريق الدائري ثم صدمته سيارة يقودها مراهق بسرعة جنونية والذي فر هاربا بعد ذلك محدثا تلفيات بسيارة الفنان المصري .

وقرر ياسر فرج ملاحقة هذه السيارة حتى وصل إلى منتجع سكني شهير بمنطقة المعادي وعقب نزوله من سيارته لمعاتبة قائد السيارة فوجئ أنه مراهق عمره 15 عاما وبصحبته عدد كبير من أصدقائه الذين تعدوا عليه بالطوب والأسلحة البيضاء وحطموا سيارته .

وقام فرج بتحرير محضر ضدهم وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المراهق قائد السيارة وإثنين من أصدقائه .

وكتب الفنان ياسر فرج منشورا له عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” في تعليقه على الحادث قائلا : ” أنا بقيت حاسس إني مفيش غيري بيمشي في الشارع بعربيته .. موعود بالبلطجية والحوادث .. الحمد لله إنها جت على قد كده ” .