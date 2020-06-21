تصدر الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، اليوم السبت، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما دعا له الآلاف من محبيه بالشفاء العاجل من المرض الذي يعاني منه، منذ ما يزيد عن عشرة أيام.

وقال الفنان خالد عبدالرحمن في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إنه يمر بوعكة صحية منذ عشرة أيام، فيما أفادت وسائل إعلام بأنه يعاني من مرض الحزام الناري الفيروسي في العصب.

ويُصاحب مرض الحزام الناري، ألم شديد؛ كونه يؤثر على الأعصاب ويكون ظاهرا على سطح الجلد بشكل بارز، ويظهر على شكل حويصلات في المسار العصبي الحسي. وفق الوئام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله يبعد عنكم الامراض يارب

حبايبي انا امر بوعكه صحيه صار لي اكثر من 10 ايام دعواتكم لي ولكل مريض جزاكم الله خير الجزاء — خالد عبدالرحمن (@KUhp2222) June 19, 2020

وعلّق أحمد مجبي الفنان السعودي، قائلا إن خالد عبدالرحمن يمر بظروف صعبة من مرض والدته ومرضه هو شخصياً برغم أنه دائماً مبتسم ويقدم لنا أعمالا لحبه الكبير لجمهوره.

وقد تفاعل الالاف من محبي خالد عبدالرحمن مع تغريدته كما دعا له عدد من الفنانين كان منهم احلام ونوال الكويتية ورابح صقر وعبدالمجيد عبدالله وعبادي الجوهر وراشد الماجد وغيرهم.

اللهم ارفع عنه البلاء واشفهِ شفاءً لايغادر سقما ادعوا له لعل دعائكم سبب شفاء يا ارحم الراحمين #خالد_عبدالرحمن #ادعوا_له pic.twitter.com/joamR4xHYM — #ساعة_الصفر AHLAM (@AhlamAlShamsi) June 20, 2020

سلامتك ياخوي والله يبعد عنك المرض ويشفيك ان شاءالله اجر وعافيه — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) June 19, 2020

خطاك السوء الله يشافيك ويعافيك — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) June 19, 2020