تصدر الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، اليوم السبت، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما دعا له الآلاف من محبيه بالشفاء العاجل من المرض الذي يعاني منه، منذ ما يزيد عن عشرة أيام.
وقال الفنان خالد عبدالرحمن في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إنه يمر بوعكة صحية منذ عشرة أيام، فيما أفادت وسائل إعلام بأنه يعاني من مرض الحزام الناري الفيروسي في العصب.
ويُصاحب مرض الحزام الناري، ألم شديد؛ كونه يؤثر على الأعصاب ويكون ظاهرا على سطح الجلد بشكل بارز، ويظهر على شكل حويصلات في المسار العصبي الحسي. وفق الوئام.
وعلّق أحمد مجبي الفنان السعودي، قائلا إن خالد عبدالرحمن يمر بظروف صعبة من مرض والدته ومرضه هو شخصياً برغم أنه دائماً مبتسم ويقدم لنا أعمالا لحبه الكبير لجمهوره.
وقد تفاعل الالاف من محبي خالد عبدالرحمن مع تغريدته كما دعا له عدد من الفنانين كان منهم احلام ونوال الكويتية ورابح صقر وعبدالمجيد عبدالله وعبادي الجوهر وراشد الماجد وغيرهم.