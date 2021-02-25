أعلنت الفنانة ” هند صبري ” عن بدء تصوير مسلسل ” البحث عن علا ” وهو الجزء الثاني من مسلسل ” عايزة اتجوز ” والذي من المقرر عرضه قريبا على شبكة نتفليكس .

فنشرت هند صبري مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام وقالت : ” أنا متحمسة عشان أنا هقابل علا عبد الصبور تاني بعد 10 سنين فاكرينها أكيد فاكرينها .. بتسألوني كتير عنها أنا كمان بسأل عنها وبحاول أدور عليها في عالم جديد هنكتشف عملت إيه بعد 10 سنين ” .

وأشارت هند صبري في حديثها إلى أبطال المسلسل حيث تستمر الفنانة ” سوسن بدر ” في دور والدة علا .. بينما يشارك في البطولة لأول مرة الفنانة ندى موسى والفنان محمود الليثي ومن إخراج هادي الباجوري .

يذكر أن مسلسل ” عايزة أتجوز ” تم عرضه في رمضان عام 2010 وشارك في بطولته : سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم ورجاء حسين وطارق الإبياري وإخراج رامي إمام .. وتدور أحداثه حول مؤلفة ‏العمل نفسها ورحلتها في البحث عن عريس بعد تخرجها من كلية الصيدلة وتتعرض لمواقف كوميدية مختلفة يوميا مع الرجال ‏الذين يتقدمون لخطبتها .‎