تصدرت الفنانة البحرينية الشابة حنان رضا مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتذارها عن نشر صورة فاضحة مؤكدة انها فنانة محنرمة وتحترم عادات اسرتها وبلدها.

البداية كانت مع كتابة حنان رضا منشورا عبر حسابها في ”سناب شات“ تقول فيه: ”الخطأ الذي حصل من شوي أعتذر عنه وأنا فنانة محترمة وأحترم أسرتي وبلدي وعاداتي وتقاليدي، والكل يعرف حنان رضا شخصية محترمة ومحتشمة لا أتبع أساليب مبتذلة للشهرة لأنها لا تعنيلي أصلًا“.

وأضافت رضا بقولها: ”أتمنى يلي كبروا الصورة يمسحون الصورة لأن لازم تسترون على خواتكم وبناتكم وأنا بنتكم اللي عمرها ما خدشت الحياء، والصورة كانت ستبعث لصديقاتي المقربات اللي معاي بالشاليه“، متابعةً ”أرجو قبول اعتذاري ومسح الصورة من أجهزتكم“.

لكن المفاجأة التي أثارت غضب الجميع هو اكتشاف المتابعين على السوشيال ميديا أنه لا يوجد أي صورة ولم يقم أحد بتداولها أو رصدها من الأساس، وأنها اختلفت تلك القصة لأنها أصبحت بعيدة عن الأضواء ليعود الحديث عنها من جديد.

وأطلقت حنان رضا في أواخر 2015 فيديو كليب “سمّوا عليه”، ولاقت الأغنية نجاحا باهرا في الخليج وتخطت 25 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”، وكان آخر أعمالها في أواخر العام 2016 أغنيتها “لف ودور” ثم توارت عن الأضواء.