شاركت النجمة السورية أصالة علي صفحتها الشخصية بالـ إنستجرام صور لها جديدة من دبي خلال مشاركتها في مبادرة صناع الأمل

أصالة بفستان جرئ في دبي

وظهرت أصالة بفستان جرئ بدون بطانة يكشف بطنها ومنطقة الصدر والاكمام حيث أن تطريز الفستان بطريقة مميزة باللون الذهبي والازرق .

وقد وجهت رسالة لجمهور قالت فيها: “من دبي دار الحي ومشاركتي بمبادرة صناع الأمل برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي العهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم .

‎كّلي فخر وسعادة شوي ويكون معكم ادعوا لي”.

حفل مبادرة صناع الأمل

وأقيمت مساء أمس فعاليات النسخة الرابعة من حفل مبادرة صناع الأمل، والتي شارك عدد من نجوم الفن في النسخة الجديدة من أوبريت الحلم العربي، وهم: الفنان إيهاب توفيق، الفنانة الإماراتية أحلام، الفنان العراقي ماجد المهندس، الفنان اللبناني عاصي الحلاني، الفنان التونسي صابر الرباعي.

كما شارك في الأوبريت: الفنان اليمني أحمد فتحي، الفنان اللبناني وليد توفيق، الفنان الأردني عمر عبداللات، الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، الفنان الفلسطيني محمد عساف، الفنان أبو، والفنانة السورية أصالة.

الأوبريت تم تقديمه للمرة الأولى منذ ٢٨ عاما وتحديدا عام ١٩٩٦، وهو من كلمات دكتور مدحت العدل، وألحان صلاح الشرنوبي.

كما شهد حفل تتويج صناع الأمل هذا العام مشاركة أكبر عدد من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني في دولة الإمارات.

«سبب فرحتي» لـ أصالة وأحمد سعد تتصدر التريند

من ناحية أخرى، تصدرت أغنية «سبب فرحتي» الذي تجمع الفنانة أصالة والفنان أحمد سعد المركز الأول في قائمة الأكثر استماعًا على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك منذ طرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الحب 2024.

أغنية سبب فرحتي

أغنية «سبب فرحتي» لـ أصالة وأحمد سعد، من كلمات محمد شافعي، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.أغنية سبب فرحتي

وأحيا الثنائي أحمد سعد وأصالة، يوم الفترة الماضية حفلا غنائيا ضمن حفلات عيد الحب وغنا لأول مرة دويتو سبب فرحتي.

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