أثار النجم المصري “رامي جمال” ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد خروجه في مقطع فيديو تحدث من خلاله عن مرض البهاق الذي يعاني منه منذ سنوات، مؤكدًا خضوعه لعلاج نفسي للتعايش مع المرض، لعدم وجود علاج عضوي نهائي.

رامي جمال نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام“، وقال في البداية أنه اعتاد عدم الحديث عن أي موضوع خارج إطار الفن، ولكنه تلقى المئات من الرسائل حول طريقة تعامله مع مرض البهاق، ولهذا قرر أن يخرج في مقطع فيديو.. وأضاف: “أنا مش بحب أتكلم في حاجة غير الفن، بس بتوصلني أسئلة كتير جدًا عن علاج البهاق، ودائمًا أرد عليهم في الرسائل الخاصة، أنا لم أعالج البهاق، ولكن أنا اتعالجت نفسيًا منه بدعمكم ليا”.

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وتابع قائلا: كل الناس دعموني من أصدقائي في الوسط الفني، وأهلي، والبهاق طلع ميزة مش عيب، لأني شفت بسببه حب كبير، البهاق موجود في كل جزء في جسمي”.

وواصل “رامي” قائلا: زي ما انتو شايفين البهاق مالي إيديا ووشي، وفي كل حتة في جسمي، وأنا زمان كان لو في نقطة في جسمي بقعد أراقبها، وكنت ببقى حزين جدًا وزعلان، خصوصًا إن كان في ناس في البداية فاكرينه معدي وكانت بتخاف تسلم، ولكن الحقيقة البهاق مرض مناعي لم يجد في العلم حتى الآن علاج ليه.

وقال: أنا بوجه رسالة لأي أم ابنها عنده بهاق، حاولي تدعميه أنه يمتلك ميزة مش موجودة عند أي حد تاني، ووارد أن البهاق يكبر كمان في جسمه بس إيه المشكلة”.

وأكمل: أنا بشتغل مغني، وشكلي مهم جدًا في عملي، وأنا مش شايف البهاق عيب، ومش بيهمني الناس اللي شايفه إن ده عيب، وربنا يعطي الناس كلها قدرة على تقبل الابتلاء.

يُذكر أن رامي جمال، صدم جمهوره وعدد كبير من زملاء الوسط الفني عام 2019 بعد إعلان إصابته بمرض البهاق عبر كل منصاته على مواقع التواصل الإجتماعي مؤكدا إنه لم يعد قادرا على إخفاء المرض وبنفس الوقت لا يتحمل تجنب بعض الناس له بمجرد رؤية بقع البهاق ظنًا أن المرض معدي، وأشار إلى أنه أمام خيارين إما استكمال مسيرته الفنّية على أن يتقبله الناس بهذا الوضع أو الاعتزال نهائيًا.

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