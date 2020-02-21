“التبولة لبنانية أو فلسطينية؟”.. شاهدوا كيف ردّت جيجي حديد!

سُئلت عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل #جيجي_حديد عن الطعام التقليدي الفلسطيني المفضّل إليها، فأجابت: “كبة ولبنة وتبولة أو بيض وزعتر على الفطور”.

إجابة جيجي أشعلت حسابها عبر “تويتر” من مغرّدين لبنانيين تحديداً، الذين أصرّوا على لفت نظرها إلى أنّ الأطعمة التي ذكرتها تنتمي إلى المطبخ اللبناني وليس الفلسطيني، خصوصاً طبق التبولة.

الكم الهائل من هذه التوضيحات دفع جيجي إلى التوضيح في تغريدتين: “الجميع يقول إنّ الأطعمة التي ذكرتها لبنانية فقط، أبي ولد في فلسطين في العام 1948، حيث نشأت عائلته أيضاً والأجيال التي سبقتها، وجميعهم تناولوا هذه الأطعمة. فقبل ترسيم الحدود بين الأراضي وملكيتها، كانت جميع الأطباق متشابهة”.

وتابعت في تغريدة ثانية: “عليّ أن ألفت إلى أنني وعائلتي ندعم دوماً المطاعم التي تملكها عائلات لبنانية حتى نستمتع جميعاً بالطعام الذي نحب”.