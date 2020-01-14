التحقيق مع متحول جنسي مشهور مشتبه بتورطه بقضية دنيا بطمة.. شاهدوا كيف علق!

أصدرت السلطات المغربية مذكرة دولية لإلقاء القبض على متحول جنسي مغربي شهير يدعى ​نوفل بن موسى​ المشهور بـ ​صوفيا طالوني​ مقيم في الإمارات قد يكون على صلة بقضية ​دنيا بطمة​ وارتباطها بحساب “حمزة مون بيبي” للتشهير وإبتزاز عدد من النجوم. ، في آخر المستجدات المتعلقة بهذه المسألة، وبعد التحقيق معه تم إخلاء سبيله، وانتشر مقطع فيديو له وهو يعلق على الموضوع.

وورد اسم صوفيا في التحقيقات بعد أن تبين أن علاقة تجمعها مع دنيا بطمة، بحسب مواقع إخبارية، على خلفية القضية.

وكانت اتهامات قد وجهت لدنيا بطمة بالتسبب بانتحار الممثلة المغربية وئام الدحماني منذ قرابة سنة، بسبب ابتزازها بصور لها، وهو ما أوصلها لحالة نفسية سيئة.

وكان الحساب “حمزة مون بيبي” أثار جدلا واسعا في صفوف الفنانين والمشاهير، وكان ينشر فضائح عنهم، ما جعلها قضية رأي عام، وتفاعلت القصة بعدما تم التحقيق مع الفنانة المغربية دنيا بطمة وعلاقتها بهذا الحساب، ولم تنته فصول هذا الموضوع بعد حتى استكمال التحقيقات.