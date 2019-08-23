التخان” سبب الخناقة الجديدة بين ريهام سعيد وزينة “

“خناقة” جديدة نشبت بين الفنانة زينة، والإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج “صبايا” المذاع على فضائية “الحياة”، على خلفية تصريحات الأخيرة، التى وصف فيها أصحاب الوزن الزائد بأنهم عبء على عائلاتهم وعلى الدولة.

حديث ريهام سعيد عن “التخان”، أثار غضب الفنانة “زينة”، والتي قالت: “والله ما في عبء علي الدولة غيرها بتقل دمها برخصها وكذبها مدعية المرض مريضة عمليات التجميل. بتتريق علي الغلابة اللي بيلبسوا عبايات وإسدال ،رخيصة انا مش فاهمه ليه تبقي موجوده واحده زي دي اساسا منتهي العدم احترافيه وقلة الأدب والتنمر فاضل تعمل ايه تاني علشان تمشي تشتم الناس بآلام والأب”.

وعلى الرغم من تراجع زينة، وحذفها لـ “البوست”، إلا ان حديثها أثار غضب ريهام سعيد، ودفعها للخوض في الأزمة الشهيرة بين الفنانة وأحمد عز، وكتبت عبر حسابها على “إنستجرام”: “ولاد من غير نسب وجواز من غير عقد، ومخدرات وقرف كتير ولسة ليكي عين تتكلمي؟، أنا اللي موجودة ازاي؟، على الأقل أنا ليا لزمة بنشر الخير مش الفجور، والافتراء على الناس.. يبني والله أنت ربنا نجدك”.

يذكر أن العلاقة بين ريهام سعيد وزينة شهدت خلال الفترة الماضية، الكثير من “الملاسنات”، بسبب انحياز الإعلامية لجانب أحمد عز، ومهاجمتها الشرسة لتصرفات زينة.