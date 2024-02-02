رُزقت الممثلة التركية سونغول أودان، المعروفة في العالم العربي باسم “نور”، بمولودها الأول من زوجها رجل الأعمال التركي أرمان بيتشاكجي وذلك بعد مرور أكثر من ٣ سنوات على زواجهما.

حققت حلمها في الأمومة بعمر الـ٤٤!

على الرغم من مخاطر الحمل في سن الأربعين، إلا أنّ النجمة التركية التي اشتهرت بأدوار درامية عدة منها مسلسل “فاطمة” ودورها في مسلسل “نساء حائرات” الذي حقق نجاحات باهرة وحصد على موقع يوتيوب أكثر من مئة مليون مشاهدة، قد ولدت ولادة سليمة، وأنجبت طفلة أطلقت عليها اسم “سونا لارين”.

معنى اسم طفلة سونغول أودان

وبعد انتشار الشائعات التي تفيد بأنّ سونغول أودان قد أنجبت توأمًا، إلا أنّ التقارير الإعلامية التركية قد أكّدت أنّ سونغول قد رزقت بطفلة أطلقت وزوجها عليها اسم “سونا لارين”، والذي يعني الجزء الأول منه “الحلم” باللغة التركية، فيما يعني الجزء الثاني زهرة البرتقال.

زواج سونغول عام 2020 من أرمان بيشيكجي

وكانت سونغول تزوجت احتفلت بزفافها عام 2020 من رجل الأعمال التركي أرمان بيشيكجي بعد قصة حب جمعتهما، استمرت لـ3 سنوات. وبسبب أزمة كورونا، اقامت زفاف صغير بحضور 20 شخصا، حضرته وقتها هازال كايا، إسراء بيزين، وإسراء أوغلو التي شهدت على عقد قران سونغول وأرمان.

كما احتفلت بذكرى زفافها عبر إنستجرام الذي صودف يوم 27 يوليو بمشاركة لقطات من زفافها، معلقة فقط بذكر تاريخ زواجها “27 يوليو”.

سونغول فاجأت الجميع بقرار الزواج، خاصة بعد تصريحاتها السابقة بأنها غير مقتنعة بمنظومة الزواج والتي وصفتها بالفاشلة، ونصحت كل العشاق بعدم الزواج لأنه سيدمر حبهم، وقالت ” علينا الاعتراف بأن حالات الطلاق مرعبة، وتفوق حالات الاستقرار التي يعيشها المتزوجون”.

يُذكر أن سونغول سبق لها الزواج من كانبرك أوجوسو، إلا أن الثنائي انفصلا بعد تبادل الاتهامات والتصريحات النارية في الإعلام، حيث اتهمها بخيانته مع كيفانش تاتليتوغ خلال تصويرهما مسلسلهما “نور”، حتى أن سونغول رفعت ضده دعوى قضائية، إلا أنها تراجعت عنها بعد ذلك، في الوقت الذي صرحت فيه بأنها كانت تتلقى معاملة سيئة منه طوال فترة ارتباطهما، حتى أنه كان يضربها، ويهددها للحصول على المال، واصفة إياه بالمريض والمهووس.

من هي سونجول أودان؟

جدير بالذكر أن سونجول أودان هي ممثلة تركية اشتهرت عربيًا من خلالها بطولتها في مسلسل نور ومهند وكان من أوائل المسلسلات التركية التي انتشرت في الوطن العربي وحقق نجاحًا كبيرًا.

توالت أعمال سونجول أودان وحققت الكثير من النجاحات ومنها دورها في مسلسل نساء حائرات، وسونجول أودان لم تكتفي بالأعمال التركية فقط، بل شاركت كضيفة شرف في أحد الأعمال المصرية وهو مسلسل تحت الأرض، أمام النجم أمير كرارة.

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