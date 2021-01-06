بعد تداول صورة للفنان المصري ” عمرو دياب ” خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي برفقة فتاة حسناء خلال تواجده في دبي والتي أثارت الكثير من الجدل حول وجود علاقة عاطفية بينهما .

خاصة بعد أن قام الشاعر خالد تاج الدين بنشر هذه الصورة عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” وكتب معلقا عليها : ” حلوة البدايات ” .

اتضح أن هذه الفتاة تدعى ” كارولينا زوبروفا ” وهي ملكة جمال لاتفيا السابقة وعارضة أزياء ونجمة من نجمات إنستجرام والتقطت هذه الصورة لها مع عمرو دياب خلال تواجدهما في أحد مطاعم دبي .

ونشرت كارولينا هذه الصورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها : ” التقيت بهذا الرجل الوسيم صاحب الابتسامة الجميلة .. هل قمت بتحميل أغانيه .. ماهي أكثر أغنية أعجبتك ” .

وردا على سؤال تلقته من أحد متابعيها حول وجود علاقة عاطفية تجمعها بعمرو دياب ردت كارولينا زوبروفا لتحسم هذه التكهنات نافية هذا الأمر قائلة : ” أعلم أنه مثير وجذاب ولكنني فتاة جيدة ومتزوجة أيضا ” .