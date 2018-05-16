التعليق الأول لـ كايلي جينر على شائعات ابوة حارسها الشخصي لابنتها

بعد الاشاعات التي طالتها في الفترة الاخيرة حول نسب ابنتها وحقيقة ان يكون والد ابنتها ستورمي هو حارسها الشخصي “​تيم تشانغ​”، ردت ​كايلي جينر​ بطريقة غير مباشرة على كل هذه الاخبار، فنشرت صورةً عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها إلى جانب حبيبها ترافيس في سهرة الميت غالا، وعلّقت عليها “والدا ستورمي”، وبهذه الكلمتين تكون قد وضعت حداً للشائعات التي طالتها في الفترة الاخيرة.

يذكر ان أنّ الحارس السابق لكايلي تيم تشانغ نفى بنفسه هذه الاخبار قائلاً: “أنا شخص أحب الخصوصية، ومن الطبيعي ألّا أرد على هذه الشائعات السخيفة، لدرجة أنني ضحكت عندما سئلت عنها.

لكن من باب الاحترام لكايلي، وترافيس، وابنتهما وعائلاتهما، أود أن أضع حدّاً لهذه الشائعات وأؤكد بأن تعاملاتي مع كايلي وعائلتها كانت محدودة للغاية، واقتصرت على العمل الذي جمع بيننا فقط.”.