خرج الفنان ” محمد رشاد ” للتعليق على التصريحات التي أدلت بها طليقته المذيعة ” مي حلمي ” حول علاقتها به وأسباب إنفصالهما خلال استضافتها في برنامج ” شيخ الحارة والجريئة ” مع المخرجة إيناس الدغيدي .

فكتب محمد رشاد من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على موقع إنستجرام ردا على رسائل المتابعين له الذين تحدثوا عن الأمر وعن خروجه للرد على مي حلمي قائلا : ” متخافش غير من اللي ياكل وينكر خيرك .. دي حقيقة فعلا .. أنا صفحة وقفلتها وفضلت ساكت شهور ” .

وتابع : ” بس جعان الشهرة طول ما اللي قدامه ساكت بيزيد فيها أكتر .. وبعد تصوير الحلقة والكلام اللي سمعته من تسجيلاتها كان لازم أرد لأن الكلام مبالغ فيه وقليل الأدب ودا اللي طلبته مني القناة حق الرد ” .