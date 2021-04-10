أكدت الفنانة السورية ” أصالة ” في منشور لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” على أن أي جديد في حياتها لن تخفيه عن جمهورها وستخبرهم به بنفسها .

وجاء ذلك على خلفية ما تردد في الآونة الأخيرة من أخبار حول زواج أصالة من نائب بالبرلمان المصري يدعى ” أحمد عبد المجيد ” .

وتضمن المنشور صورة ل ” شام الذهبي ” إبنة أصالة التي احتفلت أمس بخطبتها مساء أمس في حفل بسيط حضره الأهل والأصدقاء المقربين .

وكتبت أصالة في تعليقها عليها : ” لأنّي مابخبّي عنكم معلومة وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه مني طالما أنا بينكم موجودة .. وبناء عليه اليوم خطبة بنتي شام على شب خلوق ومهذّب وأهمّ شي بيخاف من الله ” .

وتابعت : ” وهالفرح شاغلني بالإضافة لمسئوليّاتي تجاه ولادي وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب .. ولمًا يكون فيه شي جديد أنا رح خبّركم عنه ” .

وأضافت أصالة : ” أدعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبة نقية خالية من كل أنواع الألم .. وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرة حلوة نظيفة .. آمين يارب العالمين ” .