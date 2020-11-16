نشر الفنان المصري ” تامر حسني ” منشورا له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري علق من خلاله على أزمة خلافه مع زوجته الفنانة المغربية ” بسمة بوسيل ” التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية معلنا تصالحه معها .

فكتب تامر حسني في منشوره قائلا : ” بسمة حبيبتي للأسف إنتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلى اللي عرفتيني وحبتيني بيها .. إزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة .. المهم أنا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك أنتي حبيبتي وأم ولادي أنا ضهرك وسندك مهما حصل ” .

وتابع : ” بس اللي عايز أقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير ليه لما أي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا طب حتى يكلمه الأول .. إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين إتنين ممكن تتحل بالتليفون أو في زيارة رحيمة ما بينهم وياريتها مشكلة أصلا ” .

وأضاف : ” ربنا جعل ما بنا مودة ورحمة عشان كده للأسف إنتي عارفة إن في ناس في طبيعتهم حب خراب البيوت ومش هنخلص منهم بس إنتي اللي هتخلصي من فكرة إنك تسمعيهم مع إنك ماكنتيش كده .. ياريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لولادنا بكل خير وفعلا أنا بشكر كل الناس الفنانين اللي سعوا في الخير لينا ” .

واختتم تامر حسني حديثه : ” وأنا واثق إنك دولوقتي زعلانة إنك كتبتي كده هو تصرف متهور منك بس ولا يهمك مش عيب إن الانسان يغلط ويتعلم وأنا ياما علمتك ولسه هعلمك .. كان نفسي الكلام ده يكون بينا لكن إنتي أشركتي الجمهور الكريم فكان لازم أرد هنا .. بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا وبيتنا أغلى ما فيها ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يارب .. متهورة بس بحبك ” .