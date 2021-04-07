أدلت الفنانة الشابة ” حلا الترك ” بتصريحات لبرنامج ” mbc trending ” في التعليق الأول لها عقب صدور حكم ضد والدتها ” منى السابر ” بالحبس لمدة عام ودفع غرامة مالية قيمتها 20 ألف دينار كويتي وسط اتهامات وانتقادات لها بإقامتها دعوى قضائية ضد والدتها .

فقالت حلا الترك في تواصلها مع الإعلامي ” صبحي العطري ” أنها تؤمن بأن المستقبل سيكون أفضل بالنسبة لها ولأحبتها .. وأنها تركز حاليا على دراستها بالجامعة كما تقوم بتحضير عدد من الأعمال التي سوف تطلقها قريبا .

وعن خلافها مع والدتها أشارت إلى أنها تفضل التزام الصمت لرفضها الحديث عن الأمور العائلية على السوشيال ميديا أو في العلن .

وأكدت حلا الترك على أنها تحب والدتها وتقدرتها وعلاقتهما مستمرة ولن تنقطع وأن الأمور المادية لا يمكن أن تكون محط خلاف بينها وبين والديها .

وأضافت أن الخلافات العائلية حول حضانة الأطفال وغيرها من الخلافات بين الزوجين مكانها في المحاكم ولا يمكنها التدخل بهذه المشاكل لأنها قاصر ولا يسمح لها بممارسة حق التقاضي .