خرجت الفنانة ” رنا سماحة ” بمنشور لها عبر حسابها على إنستجرام وجهت من خلاله رسالة إلى من يحاول التدخل في حياتها الشخصية مؤكدة على عدم إفصاحها بأي شئ يخص هذا الجانب خاصة علاقتها بزوجها الملحن ” سامر أبو طالب ” وما يحدث بينهما .

وذلك بعد تداول أنباء في الأيام الأخيرة بعد يومين من إعلانها لحملها في طفلها الأول حول إنفصالها عن سامر أبو طالب بعد أن قاما كلا منهما بإلغاء متابعة الآخر على إنستجرام وكذلك حذف الثنائي كل الصور التي تجمعهما في جميع المناسبات بما فيها حفل زفافهما .

وكتبت رنا سماحة في منشورها : ” عذرا أيها التريند فلدي ما هو أغلى من كنوز العالم .. اتعلمت في بيت أهلي إن العلاقة بين الراجل والست أمانة مينفعش تطلع بره البيت ، خطيبتك مراتك طليقتك أيًا كان ، الأمانة دي ولاد الأصول بس اللي بيعرفوا يصونوها وميفشوش أسرارها ” .

وتابعت : ” ولاد الأصول بس اللي مبيكذبوش ولا يدّعوا على بعض بالباطل ، ولاد الأصول مبيقذفوش المحصنات بكبيرة من الكبائر ، ولاد الأصول بس اللي مبيخونوش الأمانة ، ولاد الأصول بس مبيفجروش في الخصام ، ولاد الأصول مش محتاجين يستعطفوا حد ولا محتاجين يدّعوا المثالية بيسيبوا أخلاقهم تتكلم عنهم ومبيتكلموش هم عنها ” .

وأضافت : ” ولاد الأصول مبيلقحوش على بعض مبيجيبوش سيرة بعض غير بالخير ، ولاد الأصول بيعاشروا بالمعروف وبيفارقوا بالإحسان ومبينسوش الفضل بينهم .. ده اللي ربنا أمرنا بيه ، ده اللي أهالينا ربونا عليه ده اللي الإنسانية بتقوله أي حاجة غير كده تبقى عدم تربية .. قلة دين .. إنعدام أخلاق .. انعدام الأخلاق ده مينفعش نزينه ونقول أوه ترند في داهية الترند اللي ينسينا أخلاقنا وتربيتنا وأصولنا ” .

واستكملت رنا سماحة : ” الإنسان بيعيش حياته وبيمشي رحلة مش هيفضل منها غير سيرتك وأعمالك الطيبة وكلمتك اللي بتتصدق بيها .. سيبوا الخير وانتوا ماشيين عشان الناس تدعيلكم بدل ما يدعوا عليكم .. اجعل من يراك يدعو لمن رباك ” .

واستطردت موجهة رسالة إلى الصحفيين والإعلاميين : ” بطلب من أي حد هيكلمني عشان يعرف أي تفاصيل تخص حياتي الخاصة يوفر على نفسه وميكلمنيش .. ميهمنيش السبق الصحفي ولا الشو الإعلامي ولا الأكثر بحثًا غير في شغلي فقط في الخير والفرحة وبس ” .

واختتمت الفنانة رنا سماحة منشورها قائلة : ” عاهدت نفسي وأهلي والناس اللى بحبهم إني أكون خير قدوة .. عاهدت إبني اللي عيني لسه مشافتوش إني أربيه على الأصول والاحترام والرقي ، عاهدته إني أربيه يبقى راجل فمتستنوش مني ما يفعله الآخرون .. مش عايزة ابقى ترند ” .