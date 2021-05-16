خرجت الفنانة ” مي عمر ” بمنشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوم ” علقت من خلاله على ردود أفعال بعض المتابعين التي اتسمت بالسخرية والشماتة من زوجها المخرج ” محمد سامي ” .

وذلك على خلفية القرار الذي صدر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف التعامل مع محمد سامي بعد مسلسله الأخير ” نسل الأغراب ” معهم دون الكشف عن الأسباب .

وتضمن المنشور أحد التعليقات التي اتسمت بالسخرية والشماتة من زوجها محمد سامي وعلقت مي عمر على ذلك قائلة : ” إيه الشماتة وايه كمية الفرحة اللي شايفها فيكو دي .. فعلا العين مبتكرهش غير اللي أحسن منها ” .

وكانت قد جاءت تعليقات عدد من المتابعين على قرار إيقاف تعامل الشركة المتحدة مع المخرج محمد سامي مشيرة إلى أن السبب من وراءه هو زيادة مشاهد زوجته مي عمر على حساب باقي الأبطال في مسلسل نسل الاغراب على حساب النجمين : أحمد السقا وأمير كرارة إلى جانب وجود خلافات بين الممثلين .