تعرضت الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” خلال الساعات القليلة الماضية إلى انتقادات من جانب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغريدتها التي تحدثت فيها عن الذات الإلهية .

حيث كتبت نوال الزغبي عبر حسابها على موقع تويتر : ” الله مثل الأكسجين لا يمكنك رؤيته لكنك بحاجة إليه للبقاء على قيد الحياة ” .

وهو ما اعترض عليه الجمهور مؤكدين على أن الله ليس كمثله شئ وأن تشبيهه أو وصفه بأي شئ هو أمرا محرما ولا يجوز التحدث عن الذات الإلهية بهذه الطريقة .

وخرجت نوال الزغبي للتعليق على تلك الانتقادات في تغريدة لها جاء فيها : ” مش ناطرة حدا يعلمني كيف بيكون الايمان !!! ومش بحاجة وسطاء مع رب العالمين !!! ” .

وتابعت : ” بس النوايا عاطلة عندكن للأسف ! يا بني .. أعطني قلبك وفهمكم كفاية .. هيدي إذا فهمتوا اللي كتبتو ” .