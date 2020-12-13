أجرت الفنانة ” يسرا اللوزي ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” خيري رمضان ” و ” كريمة عوض ” ببرنامج ” حديث القاهرة ” المذاع على قناة القاهرة والناس للتعليق على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا بعد نشر صورا لها خلال الحمل في إحدى المجلات الشهيرة .

والتي ظهرت فيها يسرا اللوزي مكشوفة البطن وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي .

فقالت : ” من كام سنة نزلت صورة حلوة وقلت صباح الخير واتشتمت بردو والناس بتهاجم وتشتم وتعودنا على هجوم السوشيال ميديا على التعليقات السخيفة وتعودنا منردش عليها لأن لو هقعد أرد على أى حاجة أو أدافع عن نفسي عمري ما هلحق أعيش حياتي ” .

وتابعت يسرا اللوزي : ” كنت أتمنى الناس تقرأ المقالة اللي نزلت مع الصور وتفهم طبيعة الموضوع قبل ما تهاجمني .. أنا لما عملت الصور دي هدفها كان ليا أنا للتوثيق لأن أنا معملتش صور في حملي الأولاني من ست سنين فحسيت إني عايزة اعمل صور فنية شبه اللوح بتاعة زمان الموضوع كان فنى أكتر من أى حاجة ” .

وأضافت : ” السوشيال ميديا بقت كلها كذب فى كذب والناس كلها بتضحك على بعض وعايزة تطلع شكلها مثالي ومبسوط وبتستعمل فلاتر والواقع مش كده .. كلنا بشر وفينا عيوب في شكلنا وفي أجسامنا وفي شخصياتنا .. وكل الناس بتضحك على كل الناس وأنا رافضة ده والسوشيال ميديا مهمة ولكن أنا عندى معتقدات معينة ومش هتغير ” .

وأكدت يسرا اللوزي في حديثها على أن الهدف من الصور أيضا كان حث النساء على الفخر بأمومتهم وتقبل شكلهم وقت الحمل .

https://www.facebook.com/alkaherawalnas/videos/396791931557837/?t=535