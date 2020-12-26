نشرت الفنانة المصرية ” يسرا ” منشورا لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” في تعليقها الأول بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

والتي وجهت يسرا من خلاله رسالة شكر إلى كل أصدقائها من داخل مصر وخارجها الذين دعموها وتمنوا لها الشفاء العاجل وإلى وزارة الصحة المصرية وكل الأطباء الذين يتابعون حالتها الصحية .

فكتبت قائلة : ” بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا .. كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي ” .

وتابعت : ” مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض .. ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض .. شكرا للجميع ” .