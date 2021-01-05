نشر المخرج ” مروان حامد ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” وجه من خلاله رسالة إلى والده الراحل الكاتب ” وحيد حامد ” مقدما الشكر لكل من قدم له واجب العزاء في وفاة والده وسانده في الأيام الأخيرة .

وتضمن المنشور صورة لوالده الراحل كتب مروان حامد في تعليقه عليها قائلا : ” البقاء والدوام لله وحده .. شكراً لكل من عزانا وواسانا في مصابنا الأليم .. شكراً لكل الكلام الجميل اللي اتكتب واتقال عن والدي في الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .. شكراً لكل المشاعر الصادقة اللي شفناها ” .

وتابع : ” والدي قال في ندوته الأخيرة إن مروان له إخوات كتير وقد كان .. اللي شفته في الأيام الأخيرة من مشاعر صادقة ونبيلة هي مشاعر أخوة حقيقية بتعكس مدى حب الناس لوالدي ” .

وأضاف : ” عايز أشكر من قلبي كل الناس اللي احتفت بوالدي أثناء تكريمه في مهرجان القاهرة واللي حضر ندوته .. كل كلمة حلوة اتقالت أو اتكتبت أدخلت الفرحة على قلبه وسبحان الله كان قبل ما يفارقنا بأسابيع قليلة ” .

واختتم مروان حامد رسالته : ” أشكركم شكراً جزيلاً ويا ريت كل ما تتفرجوا على عمل بتحبوه من تأليفه تدعوله بالرحمة والمغفرة ” .