نشر الداعية والمنتج المصري معز مسعود، صورة له مع مواطنته الفنانة حلا شيحة والذي أقيم داخل قاعة بأحد فنادق القاهرة حيث اقتصر الحضور على الأسرتين والمقربين.

.وعلق معز مسعود على الصورة، التي نشرها عبر حسابه على انستغرام، قائلا ” استمرى مبتسمة ومشرقة يا حبيبتي”.

كما نشر صورة اخرى وعلق عليها بالاية القرانية “{وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا}”.

يذكر أن الفنانة حلا شيحة تزوجت مرتين قبل زواجها الثالث من معز مسعود، فسبق أن تزوجت من الفنان هانى عادل فى بداية حياتها الفنية عام 2006، وجمعت بينهما قصة حب كبيرة شهد عليها الوسط الفنى وتم عقد قرانهما بالفعل وقاما بتحديد موعد حفل الزفاف، ولكن قبل أيام قليلة من إقامة الحفل تفاجأ الجميع بإعلان طلاقهما دون ذكر أي أسباب وتزوجت حلا للمرة الثانية من الكندى يوسف هاريسون، واستمر زواجهما لمدة 12 عاما وأنجبا أبناءهما الأربعة.

أما معز مسعود فإن زواجه من حلا شيحة فهو الرابع اذ سبق له الزواج ثلاث مرات قبل ذلك لأولى: تدعى “سارة” وتخرجت من الجامعة الأمريكية وصاحبة لقب ملكة جمال الجامعة الأمريكية وتم إتمام زواجها على الداعية معز مسعود عام 2003 بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء أما الثانية: بسنت نور الدين المرشدة السياحية التي تخرجت في كلية السياحة والفنادق عام 2009 وعملت مرشدة سياحية وتخصصت في عرض مقاطع فيديو عن مصر وكان ذلك أحد أسباب إعجاب معز مسعود بها، وتزوجت من معز مسعود يوم 29 سبتمبر 2017. واستمر زواجهم لمدة 179 يومًا فقط الثالثة كانت الفنانة شيري عادل التي أعلنت عن زواجها من مسعود في 12 يوليو عام 2018 قبل ان ينفصلا بعد ذلك.