أثار عمل فني للفنانة التونسية عائشة عطية، قامت من خلاله بتقليد الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني ”السندريلا“ في ذكرى وفاتها، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتضمن مقطع الفيديو الذي نشرته عائشة عطية، صورا ومشاهد من أرشيف الأعمال الفنية لسعاد حسني، ويضم الفيديو أيضا مجموعة من المشاهد التي تقوم خلالها عائشة عطية، بنفس رقصات وأداء الفنانة سعاد حسني.

وقامت عائشة عطية بتقليد سعاد حسني، في أبرز أغاني أفلامها، مثل أغنية ”يا واد يا تقيل“ في فيلم ”خلي بالك من زوزو“ وأغنية “ لسه صغيرة“ من فيلم ”صغيرة على الحب، وأغنية“ بقى هي الدنيا كده“ و“ الحياة بقى لونها بمبي“.

وقالت عائشة عطية في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك“ سعاد ..أخت القمر ..ستبقى دائما في القلب والروح.. حكاية وذكرى وأمل.. ستبقى السندريلا التي عرفنا بها الجمال والحسن.. نسخة واحدة لن تتكرر“.

وفي تدوينة اخرى قالت عائشة عطية: “مافيش حد شبه سعاد السندريلا، و من و أنا عندي ٥ سنين؛ حلمي كبر و انا بتفرج على أفلام سعاد حسني مع رشدي أباضة، أحمد زكي، حسين فهمي، سمير غانم

، شكري سرحان و غيرهم…”.



وتابعت “كنت بعشق كل تفاصيلها، عينيها، تسريحة شعرها، ضحكتها، صوتها… فكنت نحب نقدم تكريم لروح الفنانة إلي كنت نتخبى في الغرفة لوحدي لمدة ساعات بش نمثل مشاهد من مشاهد أفلامها و نغني خاصةً أغنيات الفيلم صغيرة عن الحب. ”.