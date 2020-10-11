أثارت الفنانة والراقصة التونسية نرمين صفر موجة من الجدل مؤخرا بعد ظهورها في عدد من الاطلالات الجريئة عبر الصور التي تنشرها عبر حسابها على انستغرام.

فقد نشرت نرمين صفر مجموعة صور جديدة ظهرت فيها عارية في الجاكوزي وعلقت عليها كاتبة: “بجمع افكاري”.

فيما نشرت نرمين قبلها صورة ظهرت فيها بروب الحمام وهي ممدة على سريرها الاحمر وتأكل تفاحة وعلقت عليها: “حواء”.

يذكر ان نرمين صفر كانت قد اشتهرت بـ “راقصة الكورونا” وذلك بسبب بثها فيديوهات رقص شرقي عبر حساباتها على مواقع التواصل بهدف تسلية التونسيين حلال فترة الحظر الصحي.

وقد عادت نرمين صفر الى بث هذه الرقصات حيث قالت “كيف شطحت انا وصلنا صفر حالة كورونا” مضيفة ” نساء و رجال و صغار يحبوني نرجع نشطح خاطر انا شطحت للعلم و تفكرت العلم وقت متفكرو حد….لذلك نزولا عند رغبة الجمهور باش نشطح لأجل تونس”.