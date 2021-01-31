تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مسربة للممثل المصري أحمد مكي من كواليس مسلسل “الاختيار 2” المقرر عرضه في موسم رمضان القادم.



وقام الجمهور بتشبيه مكي بالنجم الهوليوودي الشهير “فان ديزل”، بطل سلسلة أفلام “The Fast and the Furious”، حيث بدى مكي في إطلالة زي الشرطة يشبهه كثيراً.

ويشارك مكي الفنان كريم عبد العزيز بطولة هذا العمل المُقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021.



ويتناول مسلسل “الاختيار 2” قصة أحد شهداء الشرطة المصرية، وجاءت فكرته بعد النجاح الساحق الذي حققه الجزء الأول من المسلسل بالماراثون الدرامي في رمضان الماضي والذي قدم قصة الشهيد العقيد أركان حرب “أحمد المنسي”، الذي توفي في هجمة إرهابية بسيناء وجسد شخصيته الفنان أمير كرارة وظهر إلى جانبه عدد من النجوم كضيوف شرف.



وكان من بين النجوم الفنان آسر ياسين، محمد إمام، ماجد المصري، محمدرجب، كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، عمرو سعد، صلاح عبد الله، أحمدالسقا، وأخرون.

ومن المُقرر أن يشارك في بطولة الجزء الثاني أمام أحمد مكي وكريم عبد العزيز كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وبشرى، وعدد من ضيوف الشرف.