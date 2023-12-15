شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو جديد عبر حسابها على “إنستجرام“، حيث وقفت بوضعيات مختلفة أمام عدسات الكاميرات.

وحصد المقطع أكثر من مليونيّ مشاهدة فالساعات الماضية، لكنه تعرض لحملة إلغاء متابعة “انفولو” أطلقها البعض عبر إنستجرام، بعدما أبدوا اعتراضهم على توقيت نشر الفيديو.

مقطع فيديو لـ نانسي عجرم يثير الجدل

وجاءت حملة إلغاء المتابعة بسبب اعتقاد البعض ان نانسي لا تدعم القضية الفلسطينية، في حين دافع آخرون عنها وذكّروا بالتغريدات التضامنيّة الّتي أطلقتها في الأسابيع الماضية منذ انطلاق حرب غزة.

نانسي عجرم في مهرجان أم الإمارات

من ناحية أخرى، شاركت النجمة نانسي عجرم متابعي حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مجموعة من الصور، من كواليس الحفل الغنائي الذي أحيته مؤخرا في أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان أم الإمارات.

قدمت نانسي عجرم خلال الحفل الذي أقيم على كورنيش أبوظبي باقة من أجمل أغانيها التي يحبها جمهورها، وشارك في الحفل النجم رامي صبري، ودي جي أصيل.

وأطلت نانسي عجرم على جمهورها بإطلالة تميزت بـ”جمبسوت” لامع باللون الزهري، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

كما ظهرت نانسي عجرم في فيديو من كواليس الحفل في لقطات عفوية محاطة بكاميرات المصورين.

نانسي عجرم في مهرجان القاهرة السينمائي

يُذكر أن نانسي عجرم لفتت الأنظار خلال إحيائها حفلا غنائيا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي اختتم فعالياته مؤخرا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل، ظهرت به الأجواء المبهجة للسهرة، التي حضرتها مجموعة من النجوم والنجمات ومنهم يسرا، ونبيلة عبيد، ولبلبة، وليلى علوي، وهالة صدقي، ونادين نجيم، والإعلامية إنجي علي والإعلامية بوسي شلبي، بالإضافة إلى النجمة العالمية شارون ستون.

واستجابت نانسي عجرم لدعوة نبيلة عبيد للنزول من المسرح، لتشارك الحضور في رقصات مبهجة على أغانيها، ومنها “آه ونص”، التي رقصت عليها شارون ستون على الطريقة الشرقية.

وجاء الحفل في نهاية اليوم الأول من فعاليات المهرجان، والذي شهد فعالية “المرأة في السينما”، بحضور عدد كبير من النجوم والنجمات، ومنهم ياسمين صبري، شارون ستون، ريا أبي راشد، مريم أوزرلي، دانييلا رحمة، دينا الشربيني، يسرا، نبيلة عبيد، هالة صدقي، ماغي بو غصن، نور الغندور، وأسيل عمران.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »