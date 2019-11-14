الجمهور يتجاهل حلا الترك ويهتم بمحمد عساف.. والسبب؟

فوجئ محبو النجمين محمد عساف وحلا الترك بتطور جديد في ما يتعلق بحفلهما الذي كان من المقرر إقامته في “ونتر وندرلاند” في الرياض غداً الجمعة 15 نوفمبر تشرين الثاني الجاري (2019).

ونشرت شركة “بلاتينوم ريكوردز، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة من إعلان الحفل مع تعليق أشارت فيه إلى تأجيله.

وكتبت: “نظراً لظروف خارجة عن إرادتنا اعتذر كل من الفنان محمد عساف والفنانة حلا الترك عن إحياء حفل ونتر وندرلاند في مدينة الرياض”.

وأضافت: “لذا فقد تقرر تأجيل موعد الحفل، كما نأمل من الجمهور الكريم التوجه لأقرب فيرجن ميغا ستور لاسترداد قيمة التذاكر المباعة وسيكون لهم أولوية الشراء في الموعد الجديد”.

وأحدث هذا ضجة كبيرة في أوساط المتابعين الذين عبروا عن رغبتهم في معرفة سبب التأجيل.

ولوحظ أن معظم التعليقات تناولت الفنان محمد عساف متجاهلة حلا الترك.

وتمنى الكثيرون للنجم التوفيق ولقاءه في أقرب موعد ممكن.