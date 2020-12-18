أعادت مجموعة من الحسابات الناشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول فيديو سُجّل في إحدى حلقات برنامج المواهب الأشهر في العالم العربي Arab’s Got Talent وظهر فيه مشترك أطلق على نفسه اسم “ساهر الساهر” ليتبين أنه إبن شقيق النجم العراقي كاظم الساهر.

وفي هذا المقطع المتداول كشف الشاب ساهر الساهر أن عمّه الفنان كاظم الساهر لا يجامل في الفن ابداً، ثم قام بتقديم عزفاً على البيانو، إلا أن أداءه لم يُعجب الإعلامي علي جابر، فيما حاز في المقابل إعجاب الفنانة اللبنانية نجوى كرم وثناء الفنان السعودي ناصر القصبي.

وبعد أن أنتهي الشاب من الأداء علي المسرح أمام لجنة التحكيم والجمهور، طلبت منه الفنانة نجوى كرم أن يعزف مقطوعة أخرى، ففعل لينال في الختام إعجاب الجميع. وحقق الفيديو المتداول عشرات الآلاف من التعليقات والإعجابات في مدة قصيرة نسبياً .

وتراوحت التعليقات بين إبداء الإعجاب بأداء الساهر والتركيز على ردود فعل أعضاء لجنة التحكيم، وعلى الشبه بين المشترك وعمّه كاظم. ومما جاء فيها: “نجوى الوحيدة الي فاهمة للموسيقي وكان تعليقها ممتاز” و”فعلاً يشبه كاظم بالحركات والملامح” و”فنان احساس في العزف عالي”.

الفنان العراقي كاظم الساهر و إبن شقيقه

في سياقٍ آخر، كشف حسين جبار، شقيق الفنان كاظم الساهر، عزمه نشر كتاب يتناول تفاصيل من حياة الأخير وأسرته، وقال عبر حسابه على “فيسبوك”: “أكملت منذ سنتين كتابي الموسوم (كاظم الساهر وعائلته)، ويضم أكثر من 400 صفحة، كتبته بكل صدق وأمانة وإخلاص وموضوعية، وبعد جلسات مع كاظم تجاوزت الخمسين جلسة”.

وأضاف: “عشت أنا نفسي أحداثا تتعلق بكاظم الساهر وحياته وفنه، ومع ذلك منعنى شقيقي كاظم الساهر من نشره في البداية مراعاة لأحاسيس ومشاعر البعض، لكن الكتاب سيصدر بإذن الله بعد التنقيح في الأشهر الأولى من السنة الجديدة”.

اللافت أنها المرة الاولى التي يصدر فيها فنان معروف أو يوافق على إصدار هذا الكتاب وهو لا يزال في عز عطائه الفني والموسيقي. ولم يُعرف ما إن كان جديد الساهر سيبصر النور قريباً أم ينتظر صاحب “هذا اللون” مزيداً من الوقت للخروج بإنتاج يليق بالغياب اذ لم يصدر الساهر أيّ أغنية منذ عامٍ ونصف .