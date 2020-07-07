تعرضت “نور” إبنة الفنانة الكويتية “إلهام الفضالة” للتنمر من قبّل بعض المتابعين الذين سخروا من شكلها وشبهوها بالمغني العالمي الراحل “مايكل جاكسون”، وذلك بسبب ما قيل عن خضوع الطفلة لـ عملية تجميل للأنف، وذلك بعد قيام والدتها بنشر مقطع فيديو لها مؤخرًا.

لكن الفضالة خرجت وردت على الانتقادات التي طالت ابنتها، حيث أمسكت الفنانة صورة لابنتها عبر لوح “تابلت ذكي” استعرضت من خلاله شكلها ونفت ما تردد عن خضوعها للتجميل، ثم سخرت ممن شبهوها بـ مايكل جاكسون، ممازحة بأن ابنتها تشبهه قليلاً في تلك الصورة لكن هذا لا يعني أنها قد خضعت للتجميل، موضحة أن المتنمرين يجدون دائما وسيلة للسخرية أيا كان شكل الأنف.

في سياق آخر ، يُشار إلى أن الفنانة إلهام الفضالة أثارت الاهتمام مؤخراً بما كشفته عن سنها وجنسيتها من خلال فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على السوشيال ميديا وأظهر أنها تحمل الجنسية الكويتية وأنها من مواليد العام 1974 أيها أنها تبلغ الـ46 عاماً. كما طلبت من ابنتها “منى” كشف هويتها وتبين أنها من مواليد العام 1991 أي أن عمرها 29 عاماً.